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ربيعة يحل أزمة الأهلي قبل لقاء الداخلية

كتب احمد عبد الله
- 26 فبراير، 2017 12:07 م
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رامي ربيعة1

ربيعة يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي والداخلية

أعلن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي عن جاهزيته لخوض المباراة المقبلة للفريق أمام الداخلية في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وكان ربيعة قد تعرض لإصابة في وجه القدم خلال مران الأهلي مساء أمس السبت، بسبب تلاحم قوي بينه وبين زميله صالح جمعة.

إلا أن ربيعة نجح في المشاركة بتدريب الأهلي كاملاً اليوم الأحد، حيث شارك في التدريبات البدنية إلى جانب تواجده في تقسيمة اللاعبين.

وجاءت مشاركة ربيعة لتعلن عن جاهزيته لخوض المباراة المقبلة للفريق التي سيلتقي خلالها مع الداخلية، في ظل معاناة الفريق دفاعياً.

ويعاني أحمد حجازي من إصابة في العضلة الأمامية خلال الأيام الماضية، مما منعه عن المشاركة في مواجهة الاهلي أمام وادي دجلة.

ولا يمتلك الأهلي في خطه الدفاعي سوى محمد نجيب وسعد الدين سمير في الفترة الحالية، قبل أن يعلن ربيعة عن شفاءه.

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