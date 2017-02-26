الأهلي رداً على اتحاد الكرة: لا نمانع نقل مباراة بيدفيست

الأهلي: الأمن لم يرفض حضور جماهيرنا لمواجهة بيدفيست

رد شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي على تصريحات ثروت سويلم مدير اتحاد الكرة بشأن رفض الأمن لحضور جماهير القلعة الحمراء لمواجهة بيدفيست الجنوب أفريقي.

وسيلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم 11 مارس القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان ثروت سويلم قد أكد على رفض الجهات الأمنية لحضور الجماهير لمواجهة الأهلي وبيدفيست بسبب إصرار القلعة الحمراء على خوض اللقاء في استاد السلام.

إلا أن شمس الدين أكد على أن الأهلي لم يتلق أي خطابات أمنية بشأن رفض حضور الجماهير، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم الإصرار على خوض اللقاء في السلام.

واختتم المدير التنفيذي للاهلي حديثه بالتأكيد على إمكانية نقل المباراة إلى أي ملعب آخر كالدفاع الجوي أو برج العرب، مؤكداً على عدم ممانعة القلعة الحمراء بشأن الأمر.