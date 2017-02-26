إصابة عمرو جمال ومسعد عوض في تدريب الأهلي

إصابتان خفيفتان لعمرو جمال ومسعد عوض في مران الأهلي

تعرض الثنائي عمرو جمال مهاجم الأهلي ومسعد عوض حارس مرمى الفريق للإصابة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الاحد للاعبي القلعة الحمراء.

وجاءت إصابة مسعد عوض بعد تلاحم قوي بينه وبين وليد سليمان مما أدى إلى سقوطه على الأرض داخل منطقة الجزاء، ليتدخل الجهاز الطبي لإسعافه.

وتسبب تدخل قوي أخر من صالح جمعة في سقوط عمرو جمال في منطقة وسط الملعب خلال المران، قبل أن ينهض ليستكمل المران بصورة طبيعية.

ويخوض الأهلي تدريبه صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة من الدوري المصري وكأس مصر.

ويستعد الاهلي حالياً لملاقاة الداخلية يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر في نسختها الحالية.