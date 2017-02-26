عودة ربيعة ومتعب لتدريبات الأهلي

ربيعة يعلن جاهزيته للمباريات بعد الإصابة

عاد الثنائي رامي ربيعة وعماد متعب لاعبا النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأحد بملعب مختار التتش بالجزيرة.

وظهر رامي ربيعة في مران الأهلي بعدما تعرض للإصابة خلال تدريب أمس السبت بعد تلاحم قوي بينه وبين صالح جمعة صانع العاب الفريق.

كما عاد عماد متعب للظهور في تدريبات الأهلي بعدما تغيب عن مران السبت بسبب ظروفه خاصة، حيث تواجد في مران الأحد بصورة طبيعية.

وشارك متعب في تدريب الأهلي بعدما حصل على إذن من حسام البدري المدير الفني للفريق بالغياب عن تدريب السبب بسبب ظروفه الخاصة.

وواصل أحمد حجازي مدافع الأهلي تدريباته التأهيلية من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها قبل لقاء وادي دجلة الماضي.

ويستعد الأهلي حالياً لملاقاة الداخلية يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.