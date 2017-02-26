شرط واحد من الأمن لحضور جماهير الأهلي لمواجهة بيدفيست

الأمن يشترط نقل مباراة الأهلي وبيدفيست من استاد السلام

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري على وضع شرطاً واحداً لحضور الجماهير للمباراة التي ستجمع النادي الأهلي مع بيدفيست الجنوب أفريقي في دوري أبطال افريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست يوم 11 مارس القادم في إطار مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال افريقيا.

وأشار سويلم إلى أن الجهات الأمنية طلبت نقل المباراة من ملعب السلام لتقام في برج العرب من أجل الموافقة على حضور جماهير الأهلي لها.

ويرغب الأهلي في خوض مواجهة بيدفيست على ملعب السلام في حضور الجماهير، وذلك بحسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشدد سويلم على صعوبة حضور الجماهير في ملعب السلام في ظل الكثافة السكانية التي تحيط بالملعب، وذلك بحسب ما يراه الأمن على حد تعبيره.

واختتم سويلم حديثه بالتأكيد على أن الأمن يرغب في نقل المباراة من أجل القدرة على تأمين الجماهير التي ستحضر المواجهة.