نيدفيد يكشف.. حقيقة العرض الأسباني لضمه ورد الأهلي

نيدفيد: غرناطة أرسل عرضاً رسمياً لضمي من الأهلي

كشف كريم وليد “نيدفيد” لاعب خط وسط النادي الأهلي عن حقيقة العرض الأسباني الذي تلقته إدارة النادي الأهلي من أجل ضمه في الفترة المقبلة.

وشدد نيدفيد على تلقيه عرضاً من جانب نادي غرناطة الأسباني من أجل التعاقد معه خلال الفترة الماضية، مؤكداً على وصوله إلى إدارة الأهلي.

وأضاف لاعب الأهلي الشاب بأن إدارة القلعة الحمراء قامت برفض العرض الأسباني بعد تلقيه، مؤكداً على عدم معرفته بالأمر حينها.

وأوضح كريم نيدفيد بأنه لم يعلم بوصول العرض الأسباني إلا بعد رد إدارة الأهلي عليه بالسلب، مشدداً على أن يضع تركيزه حالياً مع القلعة الحمراء.

وأكد لاعب منتخب مصر للشباب على أنه يضع تركيزه مع الفراعنة في البطولة الأفريقية الحالية والاهلي، مؤكداً على تأجيله لفكرة الاحتراف حتى نهاية الموسم.

الجدير بالذكر أن كريم نيدفيد يتواجد حالياً في معسكر منتخب مصر للشباب بزامبيا استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق اليوم الاحد.