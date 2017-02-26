التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للشباب أمام مالي بأمم أفريقيا

معتمد جمال يستقر على تشكيل منتخب مصر للشباب أمام مالي

استقر معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب على ملامح تشكيل الفراعنة في مواجهة مالي بافتتاح مشوار الفريقين بكأس أمم أفريقيا التي تقام بزامبيا.

وستنطلق مباريات أمم أفريقيا للشباب مساء اليوم الأحد بمواجهة تجمع منتخبي غينيا وزامبيا، على أن يتبعها مواجهة منتخبي مصر ومالي.

ومن المقرر أن يعتمد معتمد جمال على اللاعب طاهر محمد طاهر مهاجم لوهافر الفرنسي في الخط الهجومي لمنتخب مصر كمهاجم وحيد.

وسيتواجد خليل حجي “نيمار” مهاجم زيورخ السويسري على مقاعد البدلاء كورقة رابحة للفراعنة يمكن استغلالها في أي وقت خلال اللقاء.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل منتخب مصر للشباب من:

حراسة المرمى: محمد عصام الغندور.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود مرعي، أسامة جلال، أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد مصطفى، كريم وليد “نيدفيد”، أحمد رمضان “بيكهام”، ناصر ماهر، أحمد حمدي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.