البدري: كوليبالي سيرحل عن الاهلي في حالة واحدة

البدري يوضح حقيقة رحيل كوليبالي عن الاهلي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشان إمكانية رحيل الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق.

وأشار البدري في تصريحات تليفزيونية إلى أنه لم يتخذ أي قرار بشأن إمكانية رحيل كوليبالي عن الأهلي من عدمه، مؤكداً على عدم صحة الأنباء التي ترددت بشان الأمر.

وأضاف المدير الفني للأهلي بأن الحديث عن رحيل كوليبالي في الفترة الحالية يعد لا أساس له من الصحة، مؤكداً على أنه سيكون متوقفاً على أمر واحد.

وأكد البدري على أن رحيل كوليبالي من الاهلي متوقف على المستوى الذي سيقدمه مع الفريق في الفترة المقبلة بعد اشتراكه في المباريات.

وأوضح المدير الفني للأهلي بأنه في حال تقديم كوليبالي للمستوى المنتظر منه في المباريات فإنه بالتأكيد سيطلب رحيله من الفريق.

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية قد انتشرت مؤخراً، حيث أكدت على وجود قرار من البدري برغبته في رحيل الإيفواري، وهو ما نفاه المدير الفني للأهلي.