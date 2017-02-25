تقرير.. 3 حلول لأزمة الأهلي قبل مواجهة الداخلية

الأهلي يعاني دفاعياً قبل مواجهة الداخلية في كأس مصر

يعاني النادي الأهلي من نقص في خطه الدفاعي بسبب الإصابات التي تعرض لها اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، خاصة الثنائي أحمد حجازي ورامي ربيعة.

وعانى حجازي من إصابة بثقل في العضلة الأمامية مما منعه عن التواجد مع الأهلي في المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة، قبل أن يصاب رامي ربيعة خلال مران اليوم السبت.

وبات الأهلي لا يمتلك في الخط الدفاعي سوى الثنائي سعد سمير ومحمد نجيب، وهو ما جعل حسام البدري المدير الفني للفريق يطالب بتجهيز أحمد حجازي لخوض المواجهة.

ويمتلك الأهلي عدد من الحلول لحل أزمته الدفاعية في الفترة الحالية، يأتي أولها متمثلاً في الدفع بأحمد فتحي في مركز قلب الدفاع والذي سبق له التواجد به من قبل.

ولعب فتحي مع منتخب مصر من قبل في مركز قلب الدفاع، وهو ما يجعله معتاداً على اللعب في هذا المركز لحل أزمة الأهلي خلال المباريات المقبلة.

القائد حسام غالي بإمكانه أيضاً اللعب في خط الدفاع خاصة في ظل تواجده كـ”ليبرو” من قبل في عديد مباريات الأهلي، مما يجعله يمتلك القدرة على التواجد في هذا المركز.

وكذلك الناشيء محمد حسين عضل الذي تدرب مع الفريق الأول للأهلي وخاض عدد من المباريات الودية للفريق يعد من بين الخيارات المتاحة لحسام البدري لحل الأزمة الدفاعية.

وقد تكون المباريات المقبلة بمثابة شهادة ميلاد لعضل مع الفريق الأول بالأهلي، حيث من الوارد أن يكون من بين الخيارات المتاحة للبدري في اللقاءات المقبلة.