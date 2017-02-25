تريزيجيه يعلن عن نبأ سار

تريزيجيه لعلي ماهر: سألعب في أكبر أندية العالم قريباً

أعلن محمود حسن “تريزيجيه” عن نبأ سار يخص انتقاله إلى أحد الأندية الكبرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في حديث جمع بينه وبين علي ماهر مدربه السابق في الأهلي.

وأكد علي ماهر في حديث عبر قناة أون سبورت إلى أنه تحدث مع تريزيجيه عن انتقال قريب للاعب خلال الفترة المقبلة إلى أحد الاندية الإنجليزية الكبرى.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت أنباء عن احتمالية انتقال تريزيجيه إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف مدرب الأهلي السابق بأنه تلقى اتصالاً من تريزيجيه الذي أبلغه خلاله بوجود نبأ سار للاعب خلال الأيام المقبلة، حيث أكد له على احتمالية لعبه لأحد أكبر الأندية في العالم.

وشدد علي ماهر على أن أسلوب وطريقة لعب تريزيجيه تتيح له التواجد في أكبر أندية العالم خلال الفترة المقبلة، مشدداً على انتظاره للخطوة المقبلة للاعب.