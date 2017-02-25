العشري يعلن عن طلبه من الاهلي والزمالك

العشري: أطالب الاهلي والزمالك بالابتعاد عن مرعي حالياً

طالب طارق العشري المدير الفني لنادي إنبي بضرورة ابتعاد ناديي الاهلي والزمالك عن عمرو مرعي مهاجم فريقه في الفترة الحالية.

وتتردد أنباء قوية في وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بوجود مفاوضات بين الأهلي والزمالك في الفترة الحالية مع عمرو مرعي.

وأشار العشري إلى أن غياب عمرو مرعي عن تشكيل إنبي في مواجهة المقاصة أثر بالسلب على أداء الفريق خلال المباراة.

وأضاف المدير الفني لإنبي بأن عمرو مرعي بات مشغولا في الفترة الحالية بالأنباء التي تتردد عن رغبة الأهلي والزمالك في ضمه.

وطلب العشري بابتعاد مسؤولي قطبي الكرة المصرية عن مرعي في الفترة الحالية من أجل استكمال موسمه بالشكل المطلوب مع إنبي.

واختتم المدير الفني للفريق البترولي حديثه بالتأكيد على رغبته في الإبقاء على عمرو مرعي خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على القوة الهجومية لفريقه.