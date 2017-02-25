مدرب المقاصة: مش شاغلين بالنا بالزمالك.. وإنبي لا يقل عنهم

إيهاب جلال يؤكد إمكانية رحيله عن المقاصة بعد مواجهة الزمالك

ألمح إيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة لإمكانية رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة في ظل تراجع النتائج خلال الجولات الأخيرة من الدوري المصري.

وتعادل المقاصة مع إنبي بثلاثة أهداف لمثلهم في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وشدد جلال على أنه لم يشغل نفسه وفريقه بالمباراة المقبلة للفريق التي ستجمعه بالزمالك في الدوري المصري، مؤكداً على وضع تركيزه كاملاً على مواجهة إنبي.

وأوضح المدير الفني للمقاصة بأن نادي إنبي يعد من الفرق الكبيرة في الدوري المصري، مؤكداً على أن الفريق البترولي لا يقل عن الزمالك في المستوى.

واختتم المدير الفني للمقاصة حديثه بالتأكيد على إمكانية رحيله عن منصبه الحالي، مؤكداً على انتظاره لمواجهة الزمالك من أجل تحديد قراره النهائي مع الفريق.