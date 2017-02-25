بالفيديو.. مشادة عنيفة في مباراة إنبي والمقاصة

مشادة بين لاعبي إنبي والمقاصة في الدوري المصري

شهدت مباراة إنبي ومصر المقاصة مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني من المواجهة التي جمعت بينهما.

وكان إنبي قد تقدم على المقاصة بثلاثة أهداف لأثنين، حيث جاء الهدف الأخير مشكوكاً في صحته بسبب الدفعة التي تعرض لها أحمد سامي مدافع الفريق البترولي.

وتوترت الاجواء داخل ملعب المباراة التي شهدت وجود مشادة أولى بين اللاعبين قبل وصول المباراة إلى دقيقتها الأخيرة، قبل أن تحدث مشادة أخرى في الوقت بدل من الضائع.

واشتبك لاعبو الفريقين مجدداً في الوقت بدل من الضائع، وقبل تسجيل جون أنطوي هدف التعادل للمقاصة في الدقيقة 93 مما أدى إلى توتر الاجواء بصورة أكبر.

وكان المقاصة قد حل ضيفاً على إنبي مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.