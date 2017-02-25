فيديو.. جون أنطوي ينقذ المقاصة من الخسارة أمام إنبي

هدف قاتل لجون أنطوي مع المقاصة

أنقذ الغاني جون أنطوي مهاجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي والمعار لصفوف مصر المقاصة فريقه الحالي من الخسارة أمام نظيره أنبي.

ونزل جون أنطوي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليخطف هدف التعادل أمام نظيره إنبي في مباراةو مجنونة.

وبدأت المباراة بسيطرة من المقاصة ترجمت إلى هدف قبل أن يتعادل إنبي ويتقدم المقاصة مجددًا ليعود إنبي بالتعادل ويتقدم مرة أخرى.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح أنطوي في هز شباك إنبي ليتعادل للمقاصة وينقذه من فخ الهزيمة.

يذكر أن أنطوي يعيش حالة من التألق مع المقاصة في المباريات التي يشارك فيها فقد سبق وأن سجل بقميصه وصنع أيضًا هدفًا.