مدربا الأهلي والزمالك السابقين مرشحين لتدريب رينجرز الأسكتلندي

يول وماكليش ضمن المرشحين لتدريب رينجرز في الفترة المقبلة

دخل الثنائي مارتن يول وأليكس ماكليش المديرين الفنيين لناديي الأهلي والزمالك ضمن دائرة المرشحين لتدريب فريق رينجرز الأسكتلندي في الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة دايلي ميل البريطانية، فإن يول وماكليش دخلا ضمن اهتمامات إدارة رينجرز التي ترغب في التعاقد مع مدير فني جديد للفريق.

وسبق لمارتن يول أن تولى تدريب الأهلي في الشهور الماضية قبل أن يرحل عقب الخروج من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الماضية.

أما ماكليش فقام بتدريب الزمالك لعدة أسابيع قبل ان يرحل في ظل أزمة نشبت بينه وبين مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء مما دفع المدير الفني للرحيل.

ومن المقرر أن تستقر إدارة نادي رينجرز على اسم المدير الفني الجديد للفريق خلال الأسابيع المقبلة بعدما قررت تغير الإطار الفني للفريق.