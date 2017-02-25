البدري يطلب تجهيز حجازي لمواجهة الداخلية

البدري ينتظر تجهيز حجازي للدفع به أمام الداخلية

طالب حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بضرورة تجهيز اللاعب احمد حجازي مدافع الفريق للدفع به في المباراة التي ستجمعه بالداخلية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية مساء الأربعاء القادم في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

ويعاني أحمد حجازي من ثقل في العضلة الأمامية خلال الساعات التي سبقت مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الدوري المصري قبل أيام ماضية.

وجاء طلب البدري بعد الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة خلال مران الأهلي اليوم السبت بعد إلتحام قوي بينه وبين صالح جمعة.

ولا يمتلك الأهلي سوى الثنائي محمد نجيب وسعد الدين سمير في الخط الدفاعي خلال الفترة الحالية، وهو ما جعل البدري يطالب بتجهيز حجازي.

ويرغب المدير الفني للأهلي في تجهيز حجازي خلال الأيام المقبلة من أجل الاستعانة به، ولو على مقاعد البدلاء، خلال مواجهة الداخلية القادمة.