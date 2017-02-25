منافس الأهلي يسقط أمام قاهر الزمالك في الدوري

بيدفيست يخسر أمام صنداونز في دوري جنوب أفريقيا

خسر نادي بيدفيست ويتس المباراة التي جمعته مع صنداونز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في دوري جنوب أفريقيا.

وتلقى بيدفيست الهزيمة أمام صنداونز في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري الجنوب أفريقي الممتاز.

ونجح هلموفو كيكانا في تسجيل الهدف الأول بيدفيست في الدقيقة 39 من الشوط الاول، قبل أن يضيف فيلاكازي الهدف الثاني في الدقيقة 92 من اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع بيدفيست يوم 11 مارس القادم في ذهاب مباريات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

وتجمد رصيد بيدفيست في دوري جنوب أفريقيا عند النقطة 34 ليتربع على صدارة جدول الترتيب بعدما خاض 17 مباراة فقط في البطولة.

أما صنداونز فنجح في احتلال المركز الخامس برصيد 29 نقطة في ظل وجود ست مباريات مؤجلة للفريق حتى الآن في المسابقة.