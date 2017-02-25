أخبار محمد صلاح.. حارس إنتر يتحدث عن صلاح “المرعب”!

حارس إنتر: محمد صلاح سرعته مرعبة

تحدث اسمير هاندانوفيتش حارس مرمى نادي إنتر ميلان الإيطالي عن المواجهة التي ستجمع فريقه مع روما مساء غداً الأحد في الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر مع روما مساء الأحد في إطار مباريات الدوري الإيطالي مساء الأحد، حيث يرغب الذئاب في تحقيق الانتصار للحفاظ على وصافة جدول الترتيب.

وتحدث هاندانوفيتش عن قوة نادي روما ومحمد صلاح قبل المباراة، حيث أكد على أن اللاعب المصري يمتلك سرعة عالية دائماً ما تشكل خطورة على خصومه.

وأضاف احلارس البوسني بأن سرعة محمد صلاح تعد مرعبة بالنسبة له، مؤكداً على أن تلك الميزة التي يتمتع بها اللاعب المصري تعد مربكة لأي دفاع.

واختتم حارس إنتر حديثه بالتأكيد على أن نادي روما يعد من الفرق المنظمة التي تلعب بجماعية، وهو ما يزيد من قوة الفريق في المباريات.