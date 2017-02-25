فيديو.. تدخل من لاعب طلائع الجيش يسبب إصابة لمدرب الإسماعيلي

اصابة سعفان الصغير بكرة غريبة في مباراة الجيش والاسماعيلي

شهدت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش المقامة حاليًا في الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز لقطة غريبة.

وجاء المشهد بعدما تعرض سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي للإصابة أثناء تواجده في المنطقة الفنية خارج المستطيل الأخضر.

وتعرض الصغير للإصابة بعد تدخل من لاعب طلائع الجيش فرانك أنجونجا على مدرب الإسماعيلي.

وبدأ الامر عندما خرجت الكرة خارج الملعب ركلة تماس ليخرج اللاعب للحصول على الكرة من سعفان الصغير ليختل توازن اللاعب ويسقط على الأرض ويصطدم بمدرب الإسماعيلي ليسقط هو الآخر متأثرًا بإصابته.

ويسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على المباراة التي تجمعهما في الدوري الممتاز.