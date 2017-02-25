ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بايرن ميونيخ وهامبورج في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يسحق هامبورج بثمانية نظيفة

سحق بايرن ميونيخ ضيفه هامبورج بثمانية أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

افتتح التشيلي أرتورو فيدال أهداف اللقاء في الدقيقة 17 محرزا الهدف الأول لبايرن ميونيخ ، وأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 24 من ركلة جزاء ، وعاد ليفاندوفسكي وأضاف الهدف الثالث للبايرن في الدقيقة 41 ، لينتهي هذا الشوط بثلاثة أهداف دون مقابل لصالح بايرن ميونيخ.

وفي الشوط الثاني عاد ليفاندوفسكي ثالثا محرزا الهدف الثالث له “هاتريك” والرابع لفريقه في الدقيقة 54 ،وأضاف النمساوي دافيد ألابا الهدف الخامس للبايرن في الدقيقة 56 ، وأحرز الفرنسي كينجسلي كومان الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 65 ، 69 ، واختتم الهولندي أرين روبن مهرجان أهداف بايرن ميونيخ محرزا الهدف الثامن في الدقيقة 87 ، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ بثمانية أهداف دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 53 منفردا في صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد هامبورج عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.