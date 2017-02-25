صور.. أبو تريكة وكهربا يدعمان محمد النني عقب تعرضه للإصابة

تريكة وكهربا يؤزران النني بعد الإصابة

حرص نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة ولاعب اتحاد جدة السعودي محمود عبد المنعم “كهربا” على الشد من أزر محمد النني لاعب أرسنال بعد تعرضه للإصابة.

وتعرض النني للإصابة خلال مشاركته مع فريقه أرسنال أمام سوتون في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث خرج الفرعون المصري بين شوطي المباراة متأثرا بإصابته بتمزق في أنكل القدم.

وأعلن نادي أرسنال غياب لاعبه المصري مدة تقترب من شهر حيث وضع اللاعب قدمه في الجبس.

ونشر النني صورة له على حسابه على موقع التواصل “تويتر” ودون عليها “الحمد لله على كل شئ” حيث رد عليه أبو تريكة قائلا “ألف سلامة يا محمد ترجع بالسلامة إن شاء الله”.

بينما كتب كهربا للنني قائلا “ألف سلامة يا حبيبى وان شاء الله ترجع احسن من الأول”.