تقرير.. مسلسل إصابات رامي ربيعة عرض مستمر

الإصابة تقتل حلم رامي ربيعة في الظهور مع الأهلي

عانى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تكرار تعرضه للإصابات هذا الموسم ، حيث فشل اللاعب في المشاركة مع المارد الأحمر هذا الموسم سوى في مباراتين فقط كبديل أمام المصري في الدوري الممتاز ، وأمام الأولومنيوم في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وعانى ربيعة من مسلسل طويل من الإصابات هذا الموسم حيث غاب اللاعب لمدة 4 شهور كاملة بغد إصابته بقطع في الغضروف حيث خضع اللاعب لمعلية جراحية في القاهرة ، ثم سافر إلى ألمانيا وخضع لعملية جراحية أخرى تنظيف ركبة على يد الطبيب الألماني ماير ،ثم قضى فترة تأهيل هناك قبل أن يعود ويستكمل برنامجه العلاجي ليتعافى اللاعب من الإصابة نهائيا ويعود للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية ومنها إلى المباريات حيث شارك كبديل أمام المصري البورسعيدي وأمام الأولومنيوم.

وما أن تنفس اللاعب والجهاز الفني للفريق الصعداء إلا أن الإصابة عادت مرة أخرى وتعرض اللاعب للإصابة بجزع في الأنكل خلال تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز ليغيب اللاعب لمدة تزيد عن الشهرين بقليل ويحرم من التواجد في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون والتي حل فيها منتخب مصر في المركز الثاني خلفا للكاميرون.

وتعافى اللاعب من هذه الإصابة ثم يعود منذ أيام إلى تدريبات الأهلي مرة أخرى ويصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة ، حيث فكر البدري في الدفع به في مباراة الداخلية المقبلة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر ، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن حيث تعرض ربيعة للإصابة في وجه القدم خلال مران اليوم بعد تدخل قوي من زميله صالح جمعة ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.