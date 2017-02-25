كوستا يقود هجوم تشيلسي أمام سوانزي سيتي

كونتي يعلن تشكيل تشيلسي أمام سوانزي سيتي

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه سوانزي سيتي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

ويحتل تشيلسي صدارة ترتيب الجدول برصيد 60 نقطة ، بينما يحتل سوانزي سيتي المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي :

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : أزيلكويتا – دافيد لويز – جاري كاهيل – ماركوس ألونسو

خط الوسط : فيكتور موزيس – كانتي – فابريجاس – بيدرو رودريجيز – هازارد

خط الهجوم : دييجو كوستا.