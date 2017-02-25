أخبار الزمالك اليوم.. محمد حلمي يغيب عن مران الزمالك

وعكة صحية تمنع محمد صلاح من تدريبات الزمالك

غاب مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غياب المدير الفني محمد حلمي وذلك بسبب وعكة صحية منعته من التواجد في تدريبات الفريق اليوم.

وأجرى حلمي اتصاله بالجهاز المعاون له وأبلغهم بانه لن يتمكن من الحضور لمران الفريق الأول لإصابته بنزلة برد وعدم قدرته على التواجد في التدريبات.

وقاد مران الفريق الأبيض خالد جلال المدرب العام ومحمد صبري المدرب المساعد وذلك استعدادا لمواجهة حرس الحدود في كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود الاثنين المقبل في دور الـ16 من بطولة كأس مصر ، حيث تأهل الفريق الأبيض بعدما تغلب على الأوليمبي فيما فاز الفريق العسكري على المقاولون العرب.

وكان الزمالك قد حقق الفوز أمس على النصر للتعدين بهدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز أحرزهما مصطفى فتحي وحسام باولو.