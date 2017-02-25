أخبار ريال مدريد اليوم.. ماذا قال زيدان عن مواجهة ريال مدريد أمام فياريال غداً في الليجا؟

زيدان: فياريال فريق قوي ولكن نحن مستعدون له

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه أمام مضيفه فياريال غدا ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة قال زيدان “فياريال فريق قوي ومنظم جداً ، ناتشو وبيبي سوف يكونوا معنا غداً وسنرى من الذي سيبدأ”.

وأضاف “نحن مستعدون للعب بعد الخسارة من فالنسيا ، ماحدث لقد حدث والآن لدينا فرصه أخرى للفوز بالثلاث نقاط للابتعاد أكثر في صدارة الترتيب”.

وتابع “جميع اللاعبون جاهزون لهذه المباراة باستثناء الثنائي فاران ودانيلو اللذان سيغيبان عن اللقاء للإصابة”.

وأضاف “حللنا المباراة السابقة وفكرنا ماهي الأخطاءالتي إرتكبناها ضد فالنسيا ، وجميعناً متحدين معاً لهدف واحد وهو الفوز”.

وأتم حديثه “المنافسون دائما يحاولون أن يضعوك في المتاعب ، لقد شاهدت المباراة 2-3 مرات وأنا أحب أن أرى التفاصيل هذه كثيرا”.