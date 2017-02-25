ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة هال سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة هال سيتي وبيرنلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة هال سيتي وبيرنلي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “كوميونيكاشينز ستاديوم” في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث فشل كل فريق في ترجمة الفرص التي أتيحت له على مدار الـ45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني نجح هيدلستون في إحراز الهدف الأول لهال سيتي في الدقيقة 72 ، وأدرك مايكل كين التعادل لبيرنلي في الدقيقة 76 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة مشاركة المصري أحمد المحمدي مع فريقه هال سيتي في التشكيل الأساسي وقدم أداء جيدا طوال الـ90 دقيقة.

وبهذا التعادل رفع بيرنلي رصيده إلى 31 نقطة محتلا المركز الحادي عشر ، كما رفع هال سيتي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن عشر.