بث مباشر مشاهدة مباراة هال سيتي وبيرنلي اليوم السبت 25-2-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة هال سيتي وبيرنلي اليوم السبت

يسعى هال سيتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز أمام ضيفه بيرنلي في المباراة التي ستقام اليوم السبت 25-2-2017.

ويحتضن ملعب “كينجستون كوميونيكاشينز” مواجهة هال سيتي وبيرنلي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة هال سيتي وبيرنلي

وتنطلق مباراة هال سيتي وبيرنلي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت السعودية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل هال سيتي هذه المباراة وفي حوزته 20 نقطة محتلا المركز الثامن عشر على سلم الترتيب ، بينما يخوض فريق بيرنلي هذا اللقاء وفي رصيده 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

هال سيتي وبيرنلي بث مباشر

ويتطلع رفقاء المصري أحمد المحمدي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للابتعاد عن مركزه المؤدي إلى الهبوط للدرجة الثانية في ظل وضعه الصعب الذي يعيشه.

بث مباشر يلاشوت مباراة هال سيتي وبيرنلي اليوم 27-2-2017

ويأمل هال سيتي في حصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم وتعويض هزيمة الجولة السابقة أمام أرسنال للابتعاد عن مناطق الهبوط مستغلين عاملي الأرض والجمهور.

بينما يتطلع فريق بيرنلي للخروج بنقاط المباراة أو نقطة خاصة وأن المباراة تقام خارج ملعبه ، وذلك للتقدم خطوة كبيرة على سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة هال سيتي وبيرنلي

تنقل مباراة هال سيتي وبيرنلي على قناة بين سبورتس في تمام الخامسة مساءُ بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.