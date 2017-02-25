ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ينجو من فخ سوانزي سيتي بثلاثية

حقق تشيلسي فوزا هاما على ضيفه سوانزي سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب “ستامفورد بريدج” في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

بداية المباراة كانت قوية من جانب تشيلسي حيث تمكن الإسباني سيسك فابريجاس من إحراز الهدف الأول له في الدقيقة 19 ، وتمكن الإسباني الأخر فيرناندو لورينتي من إدارك التعادل لسوانزي سيتي في الديقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول تشيلسي جاهدا لإضافة الهدف الثاني ونجح جناحه الإسباني الأخر بيدرو رودريجيز في تحقيق ذلك في الدقيقة 72 ، وفي الدقيقة 84 أضاف دييجو كوستا الهدف الثالث لتشيلسي ، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 63 نقطة ليواصل تربعه على صدارة الترتيب ، ويقترب من التتويج باللقب ، بينما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.