بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي اليوم السبت 25-2-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي اليوم السبت

يتطلع تشيلسي لقطع خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب البريميرليج وذلك عندما يستضيف سوانزي سيتي اليوم السبت 25-2-207.

ويحتضن ملعب “ستامفورد بريدج” مواجهة تشيلسي وسوانزي سيتي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي

وستنطلق مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل تشيلسي هذه المباراة في صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة ، بينما يدخل سوانزي سيتي المباراة وبجبعته 24 نقطته محتلا المركز الخامس عشر.

تشيلسي وسوانزي سيتي بث مباشر

ويأمل تشيلسي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وذل للاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري في ظل تحقيقه لنتائج مميزة هذا الموسم مع مدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويدرك رفقاء البلجيكي إيدين هازارد أن أي نتيجة غير الفوز ستقرب ملاحقيه مانشتر سيتي وأرسنال وتوتنهام منه في ظل التنافس الشرس على اللقب.

بث مباشر يلا شوت مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي اليوم 25-2-2017

ويعول كونتي في هذه المباراة على كتيبة متميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم هازارد والمتوهج بيدور رودريجيز والهداف دييجو كوسا.

بينما يطمح سوانزي سيتي لمواصلة نتائجه في الأونة الأخيرة والخروج ولو بنقطة من ميدان تشيلسي للابتعاد عن مناطق الخطورة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وسوانزي سيتي

تنقل مباراة تشيلسي وسوانزي سيتي على قناة بين سبورتس في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

يتطلع تشيلسي لقطع خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب البريميرليج وذلك عندما يستضيف سوانزي سيتي اليوم السبت 25-2-207.

