فيديو.. تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا

بيدفيست يوجه إنذار قوي للأهلي

وجه فريق بيدفيست الجنوب أفريقي إنذار شديد اللهجة إلى الأهلي وذلك بعدما حقق الفوز على باروكا بخمسة أهداف دون مقابل ليحتل صدارة ترتيب دوري جنوب أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع بيدفيست الجنوب أفريقي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما نجح في العبور لهذا الدور عقب تخطي عقبة لويزيان بطل جزير الرينون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وستقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم الحادي عشر من الشهر المقبل في تمام السادسة والنصف على ستاد السلام.

ونجح بيدفيست في اعتلال صدارة الدوري الجنوب أفريقي بعدما سجل خمسة أهداف نظيفة في شباك باروكا ليوجه إنذار قوي للأهلي قبل المباراة المرتقية بينهما.