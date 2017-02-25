أخبار الأهلي اليوم.. أزمة في الأهلي قبل مواجهة الداخلية في كأس مصر

أزمة دفاعية في الأهلي قبل مواجهة الداخلية

يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري أزمة حقيقية في خط الدفاع وذلك بعدما تأكد غياب أحمد حجازي عن هذه المباراة لتعرضه للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

وغاب حجازي عن مباراة الأهلي السابقة أمام وادي دجلة بعدما شعر اللاعب بثقل في العضلة الخلفية حيث فضل الجهاز الفني عدم الدفع به وإشراك محمد نجيب بديلا له.

وتتمثل أزمة الأهلي في غياب محتمل لقلب الدفاع الأخر رامي ربيعة والذي يتعرض للإصابة اليوم في مران الفريق في وجه القدم حيث لم يتضح موقف اللاعب من المشاركة في المباراة.

ولن يكون أمام البدري سوى لاعبان فقط في مركز خط الدفاع وهما سعد الدين سمير ومحمد نجيب ، وبالتالي فمن المحتمل أن يستعين البدري بلاعب من فريق الشباب.

ويواجه الأهلي نظيره الداخلية في الأول من مارس في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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