صورة.. أول تعليق من النني عقب إصابته وغيابه عن أرسنال لمدة شهر

النني: الحمد لله على كل شئ

علق محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال على إصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام سوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان النني قد خرج من مباراة أرسنال أمام مضيفه سوتون في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت نتيجتها لصالح الجانرز بهدفين دون مقابل ليصعد للدور ربع لنهائي.

وكان أرسنال قد أعلن أن متوسط ميدانه المصري سيغيب عن الملاعب فترة تقترب من شهر بعد تعرضه للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل.

ونشر النني على حسابه بموقع التواصل “تويتر” صورة لقدمه في “الجبس” ودون عليها “الحمد لله على كل شئ”.

وسيغين النني عن مباراة فريقه اليوم أمام ساوثهامبتون ، كما سغيب عن مواجهة بايرن ميونيخ في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.