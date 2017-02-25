4 تحالفات تتنافس على إصدار بطاقات الجماهير في الأهلي

الأهلي يستعد لحسم ملف بطاقات الجماهير

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، لحسم ملف إصدار بطاقات الجماهير خلال الفترة المقبلة .

وتفاضل إدارة النادي الأهلي بين 4 تحالفات من أجل إصدار البطاقات الخاصة بالجماهير من أجل حضور المباريات .

وجاء اختيار التحالفات الأربعة من جانب لجنة البت الفني في إجتماع دعت إليه إدارة المباريات بالنادي الأهلي، وأسفر عن اختيار تحالف 4 شركات للمفاضلة بينهم وهم، هي: تحالف شركة صلة الرياضية، وتحالف شركة فالكون، وتحالف شركة 3S، وتحالف شركة عثمان أحمد عثمان .

الأهي يفاضل بين 4 تحالفات لإصدارة بطاقات الجماهير

ويسعى مسئولو الأحمر لاختيار الأنسب من التحالفات الـ4 لتقديم خدمات بطاقة جمهور النادي الأهلي الخاصة بحضور المباريات ونظام التذاكر الإليكترونية.

وحضر الاجتماع اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ووليد مهدي، مدير إدارة المباريات وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، ونادر خليل مدير إدارة التسويق.

وقامت الشركات المتقدمة للحصول على خدمة بطاقة جمهور الأهلي؛ باستعراض طريقة الحصول على البطاقة وآلية التحصيل والتوصيل، وغيرها من الأمور الفنية حيث أسفر الاجتماع في النهاية عن اختيار 4 شركات

وتمتلك الشركات الأربع المختارة شركات أخرى متخصصة في أنظمة الطبع والتحصيل والتأمين وتوصيل البطاقات.

ويقيم النادي الأهلي حاليا عملية التقييم الفني بين الشركات المختارة بنظام النقاط، على أن يتم منح كل شركة عدد من النقاط، وفقا لإمكانياتها وللشروط التي يضعها النادي الأهلي، ثم يتم بعد ذلك الإعلان عن النتائج في خلال 5 أيام من الآن.

وعقب إعلان النتائج يتم الانتقال للمرحلة الأخيرة، والخاصة بالعرض المالي، ومن بعدها يعرض الأمر على مجلس أدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر؛ لاختيار الشركة التي ستقوم بإصدار بطاقات جمهور النادي الأهلي.