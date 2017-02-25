عمرو جمال يكشف سر هدفه في وادي دجلة

عمرو جمال سعيد بهدفه في دجلة

كشف عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بهدفه في مباراة الفريق أمام وادي دجلة بالدوري .

وقاد عمرو جمال النادي الأهلي لتحقيق الفوز على حساب نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ20 بالدوري الممتاز .

عمرو جمال يكشف سر هدفه في دجلة

وأكد عمرو جمال أن الهدف الذي سجله في مباراة وادي دجلة هو رزق من السماء، خاصة أنه ساهم في فوز الفريق .

وأوضح غزال القلعة الحمراء، أن هدفه في مباراة وادي دجلة هو تتويج لمجهود زلائه بالكامل في الملعب، وهو ما حدث معه في لقاء دجلة.