ميدو يفتح النار على مدرب المنتخب بسبب معسكر مارس

ميدو يهاجم كوبر بسبب معسكر مارس

فتح أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، النار على الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر .

وهاجم “ميدو” عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مدرب المنتخب هكتور كوبر بسبب إصراره على إقامة معسكر المنتخب في شهر مارس المقبل دون النظر إلى مصلحة أندية الدوري .

وكتب ميدو:” الجميع يعلم اننا داعمين بشكل دايم لمنتخب مصر في كل الظروف ولكن الإصرار علي إقامة معسكر المنتخب دون النظر لمصلحة الأندية نهائيا”.

وأضاف: “عدم النظر بان المدربين الان عليهم ان يكملوا الدوري تحت ضغط مباريات رهيب من اجل معسكر مباراة ودية دون التشاور مع مدربي الأندية “.

ميدو: كوبر لا يحترم مدربي الدوري

وتابع : “فيه تقليل وعدم احترام من كوبر لمدربي فرق الدوري، عانينا في الدور الاول من ضغط المباريات حتي نعطيه وقت كافي للتحضير لكأس الامم وهذا واجبنا تجاه منتخب مصر وجهازه “.

وأكمل: “ولكن اصراره علي إقامة معسكر مارس معناه ان كوبر ينظر الي مصلحته فقط دون النظر الي مصلحة اي مدرب اخر يعمل في نفس البلد التي يعمل بها الرجل!! “.

وواصل: “كوبر مدرب ممتاز وسعيد بوجوده في مصر ولكن هناك حقيقه واضحه بانه لا يحترم باقي فرق الدوري المصري(غير الزمالك والأهلي) ولا يضع لهم اي اعتبار!!! “.

وأردف:” نلعب مباراتين او ثلاثة ثم يتوقف الدوري ٢٣ يوم ثم مباراة ثم يتوقف الدوري ١٥ يوم ثم ١٤ مباراة متتالية في شهرين ونص!! انهي منطق ده؟؟ “.

وقال :” رساله مهمه الي كوبر ضغط المباريات في نهاية الدور الاول كان سببا رئيسيا للإصابات في المنتخب وخسارتنا لكأس الامم الافريقية”.

واختتم “ميدو” حديثه قائلاً:”اتمني ان يكون هناك عاقل في اتحاد الكرة يقول للرجل ان ضغط مباريات الدوري هو اكبر خطر علينا في تصفيات كاس العالم في الصيف بين الموسمين!! “.