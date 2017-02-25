طبيب الأهلي يكشف تطورات عملية مروان محسن وموعد عودته للقاهرة

خالد محمود: عملية مروان محسن ناجحة

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أخر تطورات مهاجم الفريق مروان محسن بعد عملية الرباط الصليبي التي خضع لها .

وخضع مروان محسن لعملية جراحية يوم الثلاثاء الماضي على يد الطبيب الألماني ماير للتعافي من إصابة الرباط الصليبي .

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن عملية الرباط الصليبي التي خضع لها مروان محسن في الركبة للتعافي من الصليبي ناجحة، مشيراً إلى أن حالة اللاعب مطمئنة .

طبيب الأهلي:مروان محسن يعود للقاهرة 5 مارس

وأوضح طبيب المارد الأحمر أن مروان محسن خرج من المستشفى بعد الإطمئنان على حالته،مشيراً إلى أن مهاجم الأحمر سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 7 أيام في ألمانيا قبل العودة للقاهرة .

ومن المنتظر عودة مروان محسن إلى القاهرة يوم ٥ مارس المقبل، يبدأ بعدها مرحلة التأهيل للتعافي من الإصابة.