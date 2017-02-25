سيد الحفيظ يكشف سر غياب متعب والسعيد عن المران الصباحي

عبد الحفيظ: ظروف خاصة سبب غياب متعب والسعيد عن مران اليوم

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سبب غياب عبد الله السعيد وعماد متعب عن مران الفريق صباح اليوم السبت قبل مباراة الداخلية.

وغاب السعيد ومتعب عن تدريبات النادي الأهلي صباح اليوم والتي أقيمت على ملعب مختار التتش استعداداً لمباراة الداخلية .

سيد عبد الحفيظ: متعب والسعيد غاب عن المران بإذن من الجهاز الفني

وأكد سيد عبد الحفيظ أن متعب والسعيد، غاب عن مران الفريق اليوم بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، بسبب ظروف خاصة.

وأضح عبد الحفيظ أن السعيد ومتعب سينتظمان في مران الفريق الجماعي غداً الأحد استعداداً للقاء الداخلية .

جدير بالذكر أن السعيد سيغيب عن مباراة الأهلي والداخلية المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن دور الـ١٦ بمسابقة كأس مصر.