صالح جمعة يسبب في إصابة رامي ربيعة في مران الأهلي

تعرض رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في مران الفريق الجماعي صباح اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة الداخلية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم الخميس المقبل في دور الـ16 ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.

وأصيب ربيعة في مران الفريق الصباحي بعد تدخل عنيف من صالح جمعة في كرة مشتركة بين الطرفين، ليتوقف المران للإطمئنان على اللاعب .

ربيعة يغادر مران الأهلي مصاباً

وغادر ربيعة مران الفريق إلى العيادة الطبية للفريق من أجل الخضوع لفحص طبي للتعرف على إصابة اللاعب .

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة العشرين بالدوري الممتاز .