حجازي يغيب عن مران الأهلي الجماعي ويكتفي بتدريبات في الجيم

أحمد حجازي يكتفي بتدريبات الجيم قبل لقاء الداخلية

غاب أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التدريبات الجماعي مع لاعبي الفريق صباح اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة الداخلية .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم الخميس المقبل في دور الـ16 ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.

الأهلي يجهز حجازي في الجيم

واكتفى احمد حجازي مدافع الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيم،على هامش مران الفريق الجماعي صباج اليوم .

وكان حجازي قد غاب عن مباراة وادي دجلة الأخيرة، بسبب تعرضه لإصابة بثقل في العضلة الأمامية فبل إنطلاقة المباراة .

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على حساب نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة العشرين بالدوري الممتاز .