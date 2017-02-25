عبد الله السعيد ومتعب يغيبان عن المران الصباحي للأهلي

عبد الله السعيد ومتعب يغيبان عن مران الأهلي الجماعي

تغيب عبدالله السعيد وعماد متعب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المران الجماعي للفريق صباح اليوم والذي على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الداخلية.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم الخميس المقبل في دور الـ16 ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.

الإيقاف يبعد السعيد عن مباراة الداخلية

ويغيب صانع ألعاب الأهلي، عبد الله السعيد عن مباراة الداخلية بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة وادي دجلة .

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على حساب وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ20 بالدوري الممتاز .