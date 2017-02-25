محاضرة قصيرة من البدري للاعبي الأهلي لتصحيح مباراة دجلة

البدري يصحح أخطاء مباراة دجلة في المران الصباحي

قام حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعقد محاضرة فنية قصيرة مع لاعبي الفريق من أجل تصحيح أخطاءهم في مباراة وادي دجلة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم .

واستأنف النادي الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب مختار التتش في الجزيرة استعدادا لمباراة الداخلية.

البدري يصحح أخطاء بعض لاعبي الأهلي ويشيد بأخرين

وحرص مدرب المارد الأحمر على تصحيح أخطاء بعض اللاعبين والإشادة بالبعض الأخر، خلال مباراة وادي دجلة الماضية.

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على حساب وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ20 بالدوري الممتاز .

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم الخميس المقبل في دور الـ16 ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.