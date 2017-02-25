الخطيب: متعب يشبهني وأخلاقه رفيعة

الخطيب يتغزل في متعب

تغزل الأسطورة محمود الخطيب نجم النادي الأهلي والكرة المصرية الأسبق في اللاعب عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي .

وأكد “الخطيب” خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أبو ظبي الرياضية أن متعب مهاجم مميز ويمتلك قيمة فنية كبيرة وقادر على العطاء لفترة أخرى .

الخطيب: متعب قدوة للأجيال القادمة

وأوضح الخطيب أن عماد متعب يشبه كثيراً، حيث يتمتع اللاعب بأخلاقيات عالية ، حيث أنه قدوة ومثل للأجيال المقبلة “.

وأشاد أسطورة القلعة الحمراء بأخلاقيات متعب قائلاً:” متعب لاعب ذو خلق كبير وظهر هذا في موقف رفضه حمل كأس السوبر 2015 بالإمارات وطالب زميله حسام غالي برفع الكأس، رغم أنه كان مسحوب منه الشارة .