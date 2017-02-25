فرج عامر: تريزيجيه في ليفربول الموسم المقبل رسمياً

رئيس سموحة يعلن إنتقال تريزيجيه إلى ليفربول

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن إنتقال الفرعون المصري محمود حسن تريزيجيه نجم نادي موسكرن البلجيكي المعار إليه من صفوف أندرلخت .

ويلعب محمود تريزيجيه على سبيل الإعارة مع فريق موسكرن قادماً من نظيره أندرلخت البلجيكي لمدة موسم حتى نهاية الموسم .

فرج عامر: إنتقال تريزيجيه لليفربول الموسم المقبل

وأكد “فرج عامر” عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” رسمياً محمود تريزيجيه في ليفربول بداية من الموسم الكروي القادم هذا انتصار جديد للكرة المصرية “.

وكانت عدة أنباء قد تحدثت عن وجود مفاوضات مع نادي ليفربول لضم تريزيحيه في الصيف المقبل .