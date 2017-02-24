فيديو.. أغرب لقطة في مباراة الزمالك والنصر للتعدين بالدوري

طريقة جديدة للضربة الركنية في مباراة الزمالك والتعدين

شهدت مباراة الزمالك والنصر للتعدين اليوم الجمعة لقطة غريبة للغاية في تنفيذ الركلة الركنية من جانب لاعبي الزمالك.

وحصل الزمالك اليوم على أكثر من ركلة ركنية في المباراة أمام النصر للتعدين وكان يتواجد لاعبين عند تنفيذ كل منها.

ولقت اللقطة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من جانب جماهير القلعة الحمراء على طريقة تنفيذها حيث رأى البعض أنها تقلل من عدد لاعبي الزمالك في منطقة خصمه.

يذكر أن الزمالك كان قد نجح في الفوز على النصر للتعدين بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى فتحي وحسام باولو في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.