فيديو.. مذيعة mbc مصر تقصف جبهة باسم مرسي مع مؤمن زكريا

ياسمين سعيد تسخر من تصريحات باسم مرسي عن المنتخب

سخرت الإعلامية ياسمين سعيد من باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أثناء حوارها اليوم مع مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وسألت الإعلامية لاعب وسط الأهلي عن سبب استبعاده من صفوف المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وأكد اللاعب أن السبب كان وجهة نظر من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر والذي يكن له كل تقدير واحترام.

وأضافت الإعلامية هل يكون السبب في استبعاد مؤمن زكريا من المنتخب هو عدم مشاركته بشكل أساسي مع الأهلي؟

وأجاب اللاعب أنه قبل انطلاق البطولة الإفريقية كان يشارك مع الأهلي بشكل منتظم وأن السر في استبعاده كان وجهة نظر الجهاز الفني.

وتابعت الإعلامية ياسمين سعيد أسئلتها لمؤمن زكريا من ناحية متابعة مباريات المنتخب في البطولة.

وأجاب اللاعب أنه بالفعل كان يتابع البطولة كاملة وكان على اتصال دائم ببعض لاعبي المنتخب بشكل مستمر لتهنئتهم بالفوز وتشجيعهم.

وعند جواب اللاعب سخرت الإعلامية من باسم مرسي حيث قالت يبدو ان باسم مرسي هو الوحيد الذي لا يتابع مباريات المنتخب.