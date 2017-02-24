فيديو.. مؤمن زكريا: عمري ما قولت أني زملكاوي وأتمنى الاحتراف في ريال مدريد

مؤمن زكريا يكشف حقيقة انتمائه للزمالك

حسم مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة انتمائه لنادي الزمالك والجملة التي يرددها البعض بأنه ينتمي للقلعة البيضاء.

وأقسم مؤمن زكريا في برنامج ” الجمعة في مصر” أنه ينتمي للأهلي وأنه لم يكن أبدًا ينتمي لنادي لزمالك موضحًا ” أنا قولت أني اخترت الزمالك لأنه كان وقتها العرض الوحيد المقدم لي أثناء تواجدي في إنبي “.

وأشار مؤمن زكريا إلى أنه دائما ما يعتز كونه أحد أبناء الأهلي وأنه سعيد بالعودة إلى القلعة الحمراء.

وعن رحيله عن الأهلي أكد اللاعب أنه مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم وأنه أغلق فكرة الاحتراف خاصة بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعدما رفض الأهلي العروض المقدمة له من الدوريات الخليجية.

هل طلب مؤمن زكريا تعديل عقده مع الاهلي؟

ونفى مؤمن زكريا أيضًا ما تردد حول أنه طالب إدارة الأهلي بتعديل عقده مع الفريق بعدما تم رفض العروض الخليجية التي وصلت إليه مشيرًا إلى أنه يتبقى له موسمين مع الفريق.

وأبدى مؤمن زكريا تمنياته في الاحتراف الخارجي مشيرًا إلى أنه يعشق الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد ويتمنى أن يلعب له.

