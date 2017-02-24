أحمد مرتضى منصور يحسم مصير محمد حلمي مع الزمالك

هل يرحل محمد حلمي عن تدريب الزمالك؟

حسم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق كرة القدم الأول الجدل حول موقف محمد حلمي المدير الفني للفريق.

وأكد أحمد مرتضى منصور أن كل ما تردد في الآونة الأخيرة حول رحيل محمد حلمي المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة من تدريب الزمالك لا أساس له من الصحة وأنه مستمر مع الفريق.

وأشار نجل رئيس الزمالك في تصريحات صحفية أن الأنباء التي تؤكد إقالة محمد حلمي غرضها زعزعة استقرار الفريق وأنه مستمر في منصبة ولا توجد أي نية لإقالته.

وأشاد عضو الزمالك بالمستوى الذي قدمه الزمالك في مباراته أمام النصر للتعدين اليوم وطال اللاعبين بمزيد من المجهود خلال الفترة المقبلة.

وأوضح منصور أن الزمالك طالب خلال الفترة الأخيرة نقل مبارياته لملعب الدفاع الجوي ومتمسك به خاصة في ظل تدهور أرضية ملعب بتروسبورت.

يذكر أن الزمالك كان قد نجح في تحقيق الفوز على النصر للتعدين بهدفين دون رد سجلهما مصطفى فتحي وحسام باولو ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.