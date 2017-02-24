اخبار الزمالك

فيديو.. مراوغة رائعة من مصطفى فتحي للاعب النصر للتعدين

كتب omar
- 24 فبراير، 2017 7:39 م
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مصطفى فتحىمصطفى فتحى

مصطفى فتحي يواصل تألقه مع الزمالك

واصل مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعراض مهاراته في مباراة الفريق المقامة حاليًا أمام النصر للتعدين.

واستطاع مصطفى فتحي في وضع فريقه في المقدمة على حساب النصر للتعدين بهدف في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وم يهدأ اللاعب الصاعد حتى بات يستعرض مهاراته أمام الفريق الصعيدي وقام بمراوغة انتزعت آهات الأعداد القليلة المتواجدة في ملعب بتروسبورت.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد في مباراة الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

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