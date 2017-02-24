فيديو.. باسم مرسي يفشل في تقليد فالكاو أمام النصر للتعدين

باسم مرسي يهدر فرصة التقدم للزمالك

أهدر باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف مؤكد للزمالك في مباراته أمام النصر للتعدين.

وتلقى اللاعب كرة عرضية في الدقيقة 21 من عمر المباراة من أسمة إبراهيم لينفرد بالمرمى ويلعبها بطريقة رائعة إلا أن العارضة تصدت لها لتحرم الزمالك من التقدم على النصر.

وحاول باسم مرسي تقمص شخصية اللاعب فالكو نجم موناكو الفرنسي بعدما سجل هدف مشابه في مانشستر سيتي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويسيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة التي تجمع بين الزمالك والنصر للتعدين ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.