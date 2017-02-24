الأهلي يهزم الزمالك في دوري كرة اليد

الأهلي يتغلب على الزمالك في دوري كرة اليد

نجح فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في التغلب على الزمالك بنتيحة 20-19 خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وألتقى الأهلي مع الزمالك في دوري كرة اليد مساء الجمعة في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم الاهلي بنتيجة 10-7 بعد سيطرة كبيرة للفريق الأحمر طيلة أحداثه.

ونجح الزمالك في إداراك التعادل في الشوط الثاني بنتيجة 16-16، قبل أن يعود فريق القلعة الحمراء للتقدم من جديد.

واستعاد الأهلي تقدمه من جديد في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 20-19.

وبهذا الفوز يكون الاهلي قد واصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة اليد.